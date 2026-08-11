Єврокомісія про напади на українців у Польщі: "Будь-які форми злочинів на ґрунті ненависті засуджуються"

Європейська комісія стежить за збільшенням кількості випадків агресії проти українців у Польщі та перевіряє виконання Варшавою норм ЄС щодо боротьби з расизмом та ксенофобією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Радіо Свобода" повідомили в Єврокомісії у відповідь на запит щодо зростання кількості зареєстрованих випадків агресії проти українців у Польщі.

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За даними Головного управління поліції Польщі, за перші шість місяців 2026 року громадяни України подали на 30% більше скарг до поліції, ніж за аналогічний період минулого року.

Заява Єврокомісії: фундаментальні принципи

"Європейська комісія засуджує будь-які форми злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі. Комісія й надалі підтримуватиме українців у зв’язку з агресивною війною Росії стільки, скільки буде потрібно. Рівне ставлення, недискримінація та солідарність є фундаментальними принципами ЄС. Комісія стежить за імплементацією Рамкового рішення в усіх державах-членах, зокрема в Польщі", – заявив речник Єврокомісії.

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Цей документ передбачає, що держави-члени мають визнавати кримінальними злочинами мову ворожнечі та публічне підбурювання до насильства через національне чи етнічне походження. Також під час розгляду інших злочинів расистські або ксенофобські мотиви мають враховуватися як обтяжувальна обставина.

Він також нагадав про нещодавно ухвалений перегляд Директиви про права потерпілих, який суттєво посилює захист і підтримку жертв злочинів, мотивованих упередженнями. Держави ЄС зобов'язані негайно адаптувати ці положення до національного законодавства.

Пояснення посла Василя Боднара

Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи ситуацію, підкреслив, що підвищення показників офіційної статистики є свідченням ефективнішої роботи польської системи правосуддя, а не лише зростання агресії у суспільстві.

"Зараз польське законодавство змінилося. Впроваджується відповідальність за ненависть на національному ґрунті. У структурі польської прокуратури створені відповідні підрозділи, які з особливою активністю займаються саме такими справами. Крім того, на початку року ми видали спеціальний порадник для громадян України, де пояснили, як діяти у випадках агресії чи інших надзвичайних ситуацій", – пояснив дипломат.

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