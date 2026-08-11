Президентом Венгрии стал 73-летний Андраш Бака

Во вторник венгерский парламент избрал президентом страны 73-летнего адвоката Андраша Баку.

Об этом говорится в материале чешского издания Novinky, который цитирует Цензор.НЕТ.

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Бака был единственным кандидатом на эту должность. Его выдвинула правящая партия "Тиса" премьер-министра Петера Мадяра. Оппозиция не выдвигала своего кандидата и бойкотировала голосование.

В венгерском парламенте 199 депутатов. Правящая партия "Тиса" имеет 141 мандат. В ходе тайного голосования Бака получил 140 голосов. Шесть депутатов от оппозиционного движения "Наша Родина" проголосовали против.

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Новый президент получил преимущественно церемониальные полномочия

Должность президента Венгрии в основном носит церемониальный характер.

В то же время глава государства может подписывать законы, принятые парламентом, или направлять их на рассмотрение Конституционного суда.

Андраш Бака стал президентом после досрочного прекращения полномочий Томаша Шуйока. Он подписал конституционную поправку 18 июля 2026 года, после чего его срок пребывания в должности истек.

Шуйок вступил в должность 5 марта 2024 года. Он покинул её менее чем через два с половиной года после начала своего первоначального пятилетнего срока.

Таким образом, Шуйок стал вторым подряд президентом Венгрии, не доработавшим свой срок до конца.

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