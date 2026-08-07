В Венгрии расследуют дело Сийярто: ему грозит до трех лет тюрьмы

Венгерские правоохранительные органы расследуют дело о возможном получении взятки бывшим министром иностранных дел Петером Сийярто.

Об этом говорится в публикации издания Index, о которой пишет Цензор.НЕТ.

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Расследование передано полиции

Сначала делом занималась прокуратура. После анализа материалов его передали в главное управление полиции Будапешта, поскольку это входит в их компетенцию.

В прокуратуре отметили, что информация, изложенная в заявлении, может свидетельствовать о признаках преступления.

"Приведенная заявителем информация может указывать на преступление в виде получения взятки", — сообщили в прокуратуре.

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Возможное наказание и новые проверки

После завершения политической карьеры Сийярто больше не обладает депутатским иммунитетом. В случае доказательства вины ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Отдельно в Венгрии начали расследование в отношении государственных субсидий китайскому производителю электромобилей BYD. Именно в эту компанию Сийярто перешел работать после сдачи депутатского мандата.

Ранее он заявил о выходе из парламента в связи с новой должностью в бизнесе, где отвечает за внешние связи и развитие направлений.

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