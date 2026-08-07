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В Угорщині розслідують справу Сійярто: йому загрожує до трьох років в’язниці

Петер Сійярто ексміністр закордонних справ Угорщини

Угорські правоохоронці розслідують справу щодо можливого отримання хабаря колишнім міністром закордонних справ Петером Сійярто.

Про це йдеться у публікації видання Index, про яку пише Цензор.НЕТ.

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Розслідування передали поліції

Спочатку справою займалася прокуратура. Після аналізу матеріалів її передали до головного управління поліції Будапешта, оскільки це відповідає їхній компетенції.

У прокуратурі зазначили, що інформація, викладена у заяві, може свідчити про ознаки злочину.

"Наведена заявником інформація може вказувати на злочин отримання хабаря", — повідомили у прокуратурі.

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Можливе покарання і нові перевірки

Після завершення політичної кар’єри Сійярто більше не має депутатського імунітету. У разі доведення провини йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Окремо в Угорщині розпочали розслідування щодо державних субсидій китайському виробнику електромобілів BYD. Саме до цієї компанії Сійярто перейшов працювати після складання депутатського мандата.

Раніше він заявив про вихід з парламенту у зв’язку з новою посадою у бізнесі, де відповідає за зовнішні зв’язки та розвиток напрямів.

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Автор: 

Угорщина (2563) Сійярто Петер (487)
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Топ коментарі
+8
Рашка приймає з баблом. У нього немає стільки, як у асада, януковича та інших збіглих.
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07.08.2026 21:38 Відповісти
+5
на рашку ще не втік ?
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07.08.2026 21:33 Відповісти
+5
Пора тікати до Трампа
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07.08.2026 21:33 Відповісти

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