В Угорщині розслідують справу Сійярто: йому загрожує до трьох років в’язниці
Угорські правоохоронці розслідують справу щодо можливого отримання хабаря колишнім міністром закордонних справ Петером Сійярто.
Про це йдеться у публікації видання Index, про яку пише Цензор.НЕТ.
Розслідування передали поліції
Спочатку справою займалася прокуратура. Після аналізу матеріалів її передали до головного управління поліції Будапешта, оскільки це відповідає їхній компетенції.
У прокуратурі зазначили, що інформація, викладена у заяві, може свідчити про ознаки злочину.
"Наведена заявником інформація може вказувати на злочин отримання хабаря", — повідомили у прокуратурі.
Можливе покарання і нові перевірки
Після завершення політичної кар’єри Сійярто більше не має депутатського імунітету. У разі доведення провини йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.
Окремо в Угорщині розпочали розслідування щодо державних субсидій китайському виробнику електромобілів BYD. Саме до цієї компанії Сійярто перейшов працювати після складання депутатського мандата.
Раніше він заявив про вихід з парламенту у зв’язку з новою посадою у бізнесі, де відповідає за зовнішні зв’язки та розвиток напрямів.
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