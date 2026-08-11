Президентом Угорщини став 73-річний Андраш Бака

У вівторок угорський парламент обрав президентом країни 73-річного адвоката Андраша Баку.

Про це йдеться в матеріалі чеського видання Novinky, який цитує Цензор.НЕТ.

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Бака був єдиним кандидатом на посаду. Його висунула правляча партія "Тіса" прем'єр-міністра Петера Мадяра. Опозиція не висувала свого кандидата та бойкотувала голосування.

В угорському парламенті 199 депутатів. Правляча партія "Тіса" має 141 мандат. Під час таємного голосування Бака отримав 140 голосів. Шість депутатів від опозиційного руху "Наша Батьківщина" проголосували проти.

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Новий президент отримав переважно церемоніальні повноваження

Посада президента Угорщини здебільшого має церемоніальний характер.

Водночас глава держави може підписувати закони, ухвалені парламентом, або направляти їх на розгляд Конституційного суду.

Андраш Бака став президентом після дострокового завершення повноважень Томаша Шуйока. Він підписав конституційну поправку 18 липня 2026 року, після чого його термін на посаді завершився.

Шуйок вступив на посаду 5 березня 2024 року. Він залишив її менш ніж через два з половиною роки після початку свого початкового п'ятирічного терміну.

Таким чином, Шуйок став другим поспіль президентом Угорщини, який не завершив свій термін.

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