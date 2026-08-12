В Одессе вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом, - ОВА

В Одессе во время вражеской атаки беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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"По предварительным данным, в Одессе вражеский дрон попал в 5-этажный жилой дом", — написал он.

Информация о пострадавших уточняется.

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Ранее мы писали, что рашисты нанесли удар по грузовику и легковому автомобилю в Одесской области: погибли два человека, трое пострадали.