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Новини Обстріл Одеси
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В Одесі ворожий дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, - ОВА

Під час атаки на Одесу дрон влучив у житловий будинок

В Одесі під час ворожої атаки безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-поверховий житловий будинок", — написав він.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Раніше ми писали, що рашисти вдарили по вантажівці та легковому авто на Одещині: загинули дві людини, троє постраждалих.

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Одеса (5138) Одеська область (4110) дрони (8611) Одеський район (754)
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