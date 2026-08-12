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В Одесі ворожий дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, - ОВА
В Одесі під час ворожої атаки безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-поверховий житловий будинок", — написав він.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Раніше ми писали, що рашисти вдарили по вантажівці та легковому авто на Одещині: загинули дві людини, троє постраждалих.
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