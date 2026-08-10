Замість лікування - рабська праця: в Одесі викрили організатора псевдореабілітаційного закладу. ФОТОрепортаж

В Одесі викрили псевдореабілітаційний центр, де під виглядом допомоги людям з алкогольною та наркотичною залежністю їх фактично використовували як безоплатну робочу силу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Утримували та експлуатували людей

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру 45-річному засновнику закладу. Йому інкримінують вербування, переміщення та передачу людей з метою експлуатації з використанням їх уразливого стану, вчинені за попередньою змовою та повторно.

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Деталі від слідства

За даними слідства, у лютому 2023 року чоловік переїхав до Одеси та створив центр, який офіційно займався реабілітацією залежних. Насправді він разом зі спільниками вербував людей, організовував їх перевезення та передавав замовникам для виконання різних фізичних робіт.

Замість лікування - рабська праця

Родичів переконували, що їхнім близьким нададуть кваліфіковану допомогу. За перебування у центрі вони сплачували 13-15 тис. грн щомісяця. Водночас самі підопічні працювали безоплатно - за їжу та проживання.

"Наразі встановлено два факти експлуатації. Потерпілих залучали до догляду за пенсіонерами, перевезення гуманітарної допомоги, земляних і будівельних робіт, прибирання та обробки земельних ділянок. За кожен робочий день однієї людини організатор отримував 1000 грн, після чого учасники схеми розподіляли кошти між собою", - йдеться у повідомленні.

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