Вместо лечения - рабский труд: в Одессе разоблачили организатора псевдореабилитационного учреждения. ФОТОрепортаж
В Одессе разоблачили псевдореабилитационный центр, где под видом помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостью их фактически использовали в качестве бесплатной рабочей силы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Удерживали и эксплуатировали людей
Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении 45-летнему основателю заведения. Ему инкриминируют вербовку, перемещение и передачу людей с целью эксплуатации с использованием их уязвимого положения, совершенные по предварительному сговору и повторно.
Подробности от следствия
По данным следствия, в феврале 2023 года мужчина переехал в Одессу и создал центр, который официально занимался реабилитацией зависимых. На самом деле он вместе с сообщниками вербовал людей, организовывал их перевозку и передавал заказчикам для выполнения различных физических работ.
Вместо лечения — рабский труд
Родственников убеждали, что их близким окажут квалифицированную помощь. За пребывание в центре они платили 13–15 тыс. грн ежемесячно. При этом сами подопечные работали бесплатно — за еду и проживание.
"На данный момент установлены два факта эксплуатации. Потерпевших привлекали к уходу за пенсионерами, перевозке гуманитарной помощи, земляным и строительным работам, уборке и обработке земельных участков. За каждый рабочий день одного человека организатор получал 1000 грн, после чего участники схемы распределяли средства между собой", — говорится в сообщении.
- Подопечным также запрещали самостоятельно покидать учреждение и пользоваться телефонами. Обещанного лечения они не получали.
- По данным следствия, схема действовала более двух лет.
- Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
- В настоящее время устанавливается причастность других лиц к функционированию схемы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль