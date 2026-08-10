Вместо лечения - рабский труд: в Одессе разоблачили организатора псевдореабилитационного учреждения. ФОТОрепортаж

В Одессе разоблачили псевдореабилитационный центр, где под видом помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостью их фактически использовали в качестве бесплатной рабочей силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Удерживали и эксплуатировали людей

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении 45-летнему основателю заведения. Ему инкриминируют вербовку, перемещение и передачу людей с целью эксплуатации с использованием их уязвимого положения, совершенные по предварительному сговору и повторно.

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Подробности от следствия

По данным следствия, в феврале 2023 года мужчина переехал в Одессу и создал центр, который официально занимался реабилитацией зависимых. На самом деле он вместе с сообщниками вербовал людей, организовывал их перевозку и передавал заказчикам для выполнения различных физических работ.

Вместо лечения — рабский труд

Родственников убеждали, что их близким окажут квалифицированную помощь. За пребывание в центре они платили 13–15 тыс. грн ежемесячно. При этом сами подопечные работали бесплатно — за еду и проживание.

"На данный момент установлены два факта эксплуатации. Потерпевших привлекали к уходу за пенсионерами, перевозке гуманитарной помощи, земляным и строительным работам, уборке и обработке земельных участков. За каждый рабочий день одного человека организатор получал 1000 грн, после чего участники схемы распределяли средства между собой", — говорится в сообщении.

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