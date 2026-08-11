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Новини Фото Обстріли Одещини
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Рашисти вдарили по вантажівці та легковому авто на Одещині: загинули 2 людини, троє постраждалих. ФОТО

Російські окупанти атакували автомобілі в Одеській області, внаслідок чого загинули дві людини. Відомо також про постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ворог влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. За попередніми даними, на жаль, загинуло двоє людей. Ще троє людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби.

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Рашисти вдарили по цивільних авто на Одещині: є загиблі
Рашисти вдарили по цивільних авто на Одещині: є загиблі

Автор: 

обстріл (36127) Одеська область (4110)
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