Рашисти вдарили по вантажівці та легковому авто на Одещині: загинули 2 людини, троє постраждалих. ФОТО

Російські окупанти атакували автомобілі в Одеській області, внаслідок чого загинули дві людини. Відомо також про постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ворог влучив у вантажний автомобіль з цистерною, у якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка та ще один легковий автомобіль. За попередніми даними, на жаль, загинуло двоє людей. Ще троє людей постраждали", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби.

Також читайте: Енергетики заживили більшість Одеси після масованого удару РФ, але через спеку діють екстрені відключення, - ДТЕК



