Рашисты нанесли удар по грузовику и легковому автомобилю на Одесщине: погибли 2 человека, трое пострадали. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли автомобили в Одесской области, в результате чего погибли два человека. Известно также о пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Враг попал в грузовой автомобиль с цистерной, в которой находились остатки масла. В результате удара загорелся грузовик и еще один легковой автомобиль. По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека. Еще трое человек пострадали", - говорится в сообщении.

В настоящее время информация о последствиях удара и количестве пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы.

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