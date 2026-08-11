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Рашисты нанесли удар по грузовику и легковому автомобилю на Одесщине: погибли 2 человека, трое пострадали. ФОТО
Российские оккупанты обстреляли автомобили в Одесской области, в результате чего погибли два человека. Известно также о пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Враг попал в грузовой автомобиль с цистерной, в которой находились остатки масла. В результате удара загорелся грузовик и еще один легковой автомобиль. По предварительным данным, к сожалению, погибли два человека. Еще трое человек пострадали", - говорится в сообщении.
В настоящее время информация о последствиях удара и количестве пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы.
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