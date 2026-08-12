Украинцы задекларировали более 23 тысяч единиц оружия: в Нацполиции напомнили о правилах и освобождении от ответственности. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения в Украине действует механизм официального декларирования огнестрельного оружия и боекомплекта. За это время граждане уже внесли в учет значительный объем имеющихся у них средств поражения, а правоохранители в очередной раз разъяснили ключевые требования и алгоритм этой процедуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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По состоянию на 10 августа 2026 года украинцы уже задекларировали 23 132 единицы огнестрельного оружия и 14 063 441 боеприпас к нему. Кроме того, отмечается, что граждане добровольно сдали в полицию почти 470 единиц огнестрельного оружия и 83 729 боеприпасов.

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"Обнаружили огнестрельное оружие или боеприпасы? Не храните их без оформления — обратитесь в ближайшее подразделение Национальной полиции Украины и задекларируйте находку. Добровольное декларирование освобождает от уголовной ответственности и дает возможность законно хранить оружие", — подчеркивают в полиции.

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