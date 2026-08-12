Українці задекларували понад 23 тисячі одиниць зброї: у Нацполіції нагадали про правила та звільнення від відповідальності. ІНФОГРАФІКА

З початку повномасштабного вторгнення в Україні діє механізм офіційного декларування вогнепальної зброї та боєкомплекту. За цей час громадяни вже внесли до обліку чималий обсяг наявних у них засобів ураження, а правоохоронці вкотре роз'яснили ключові вимоги та алгоритм цієї процедури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Декларування зброї

Станом на 10 серпня 2026 року українці вже задекларували 23 132 одиниці вогнепальної зброї та 14 063 441 боєприпас до неї. Окрім того, зазначається, що добровільно громадяни здали до поліції майже 470 одиниць вогнепальної зброї та 83 729 боєприпасів.

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Рекомендації від правоохоронців

"Виявили вогнепальну зброю чи боєприпаси? Не зберігайте їх без оформлення - зверніться до найближчого підрозділу Національної поліції України та задекларуйте знахідку. Добровільне декларування звільняє від кримінальної відповідальності та дає можливість законно зберігати зброю", - наголошують у поліції.

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