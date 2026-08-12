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Новини Декларація зброї
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Українці задекларували понад 23 тисячі одиниць зброї: у Нацполіції нагадали про правила та звільнення від відповідальності. ІНФОГРАФІКА

СБУ викрила 7 каналів збуту зброї: вилучено АК-12, дрони та вибухівку

З початку повномасштабного вторгнення в Україні діє механізм офіційного декларування вогнепальної зброї та боєкомплекту. За цей час громадяни вже внесли до обліку чималий обсяг наявних у них засобів ураження, а правоохоронці вкотре роз'яснили ключові вимоги та алгоритм цієї процедури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Декларування зброї

Станом на 10 серпня 2026 року українці вже задекларували 23 132 одиниці вогнепальної зброї та 14 063 441 боєприпас до неї. Окрім того, зазначається, що добровільно громадяни здали до поліції майже 470 одиниць вогнепальної зброї та 83 729 боєприпасів.

декларування зброї

Також читайте: СБУ ліквідувала 7 каналів незаконного продажу зброї: вилучено тонну вибухівки. ФОТОрепортаж

Рекомендації від правоохоронців

"Виявили вогнепальну зброю чи боєприпаси? Не зберігайте їх без оформлення - зверніться до найближчого підрозділу Національної поліції України та задекларуйте знахідку. Добровільне декларування звільняє від кримінальної відповідальності та дає можливість законно зберігати зброю", - наголошують у поліції.

Читайте: Продаж зброї вантажівками: Троє військових намагалися викрасти понад тонну вибухівки, - ДБР. ФОТОрепортаж

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зброя (7266) Нацполіція (15804)
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Топ коментарі
+5
Потім мусора ці списки кацапам передадуть
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12.08.2026 07:53 Відповісти
+3
Вірити цим порадам себе не поважати. Після реєстрації людина вже буде під ковпаком і її будуть постійно шантажувати.
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12.08.2026 07:20 Відповісти
+3
Так мусарні, яка перейде на бік кацапів буде легше знайти тих, хто може чинити спротив. У Донецькій області було саме так. У Запорізькій було саме так. Єдиний варіант, при якому мусор може знати, що у вас зброя - коли ви з 2 метрів направляєте її в око цього мусора перед пострілом.
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12.08.2026 07:49 Відповісти

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