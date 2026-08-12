РФ атаковала Киевщину БПЛА: возник пожар складских строений, травмирован мужчина (обновлено)

В Киевской области зафиксирована группа российских БПЛА, движущихся в направлении столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В Воздушных силах заявили о группе реактивных БПЛА в Киевской области, следующих курсом на Киев.

В то же время в Киевской ОГА сообщили:

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО".

Также в силах ПВО заявили, что фиксируют группу реактивных БПЛА на севере Киевской области со стороны Черниговской области, группу реактивных БПЛА на юге Кировоградской области — на северном курсе, группу реактивных БПЛА в Полтавской области — вблизи населенного пункта Семеновка, в западном направлении, а также реактивный БПЛА на севере Днепропетровской области — курс на Полтавскую область.

Впоследствии спикер ГСЧС Киевщины Рубан сообщила, что в результате вражеской атаки возник пожар на складах в Броварском районе.

"К сожалению, травмирован 65-летний мужчина. Он получил осколочные ранения и госпитализирован в больницу. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется", - сообщил глава ОВА Ткаченко.

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