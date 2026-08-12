РФ атакувала Київщину БпЛА: виникла пожежа складських будівель, травмовано чоловіка (оновлено)

У Київській області фіксують групу російських БпЛА, що рухаються в напрямку столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Повітряних силах заявили про групу реактивних БпЛА на Київщині - курсом на Київ.

Водночас в Київській ОВА повідомили:

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО".

Також у силах ППО заявили, що фіксують групу реактивних БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини, групу реактивних БпЛА на півдні Кіровоградщини - північним курсом, групу реактивних БпЛА на Полтавщині - поблизу н.п Семенівка, в західному напрямку та реактивний БпЛА на півночі Дніпропетровщини - курс на Полтавщину.

Згодом речниця ДСНС Київщини Рубан повідомила, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складах у Броварському районі.

"На жаль, травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - повідомив глава ОВА Ткаченко.

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