УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13138 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Київщини
1 306 6

РФ атакувала Київщину БпЛА: виникла пожежа складських будівель, травмовано чоловіка (оновлено)

Шахеди на Київщині 12 серпня: працюють сили ППО

У Київській області фіксують групу російських БпЛА, що рухаються в напрямку столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

У Повітряних силах заявили про групу реактивних БпЛА на Київщині - курсом на Київ.

Водночас в Київській ОВА повідомили:

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО".

Також у силах ППО заявили, що фіксують групу реактивних БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини, групу реактивних БпЛА на півдні Кіровоградщини - північним курсом, групу реактивних БпЛА на Полтавщині - поблизу н.п Семенівка, в західному напрямку та реактивний БпЛА на півночі Дніпропетровщини - курс на Полтавщину.

Згодом речниця ДСНС Київщини Рубан повідомила, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складах у Броварському районі.

"На жаль, травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - повідомив глава ОВА Ткаченко.

Також читайте: Росія шукає слабкі місця у ППО Європи, - генерал Бундесверу Броєр

Автор: 

Київська область (4607) ППО (4377) дрони (8611)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 