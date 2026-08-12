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Новости Производство ракет РФ
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РФ может производить до 80 ракет "Бандероль" в месяц, - ГУР

Россия может производить до 80 ракет S8000 "Бандероль" в месяц.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мілітарний".

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Что известно о "Бандероль"?

Ракету спроектировало и изготовило АО "Кронштадт". Максимальная скорость - 620–650 км/ч, а крейсерская - 520–560 км/ч.

"Бандероль" оснащена боевой частью типа ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг. Из них 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество.

Сколько ракет

Ракета может лететь на расстояние около 500 км. Известно, что "Бандеролями" РФ атаковала Одесскую область, а также Харьковскую область.

Читайте: Враг атаковал Украину "Искандером", ракетами и 138 дронами, сбито 112 БПЛА, - Воздушные силы

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ракеты (4186) россия (89165) ГУР (863)
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Топ комментарии
+15
а ми тільки 3000 хфламинго...але нажаль вони летять не на ворога а в ізраель до миндича
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12.08.2026 11:56 Ответить
+12
А ми можемо виготовляти 100 потужних брехливих відосиків-гундосиків
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12.08.2026 12:01 Ответить
+7
Як вміють лякати громадян по черзі слуги чотирижди ухилянта. І чим ми маємо збивати ці "бандеролі"? Які ми виготовили системи ракет, що будемо мати по 80 штук на місцяь? Де обіцяні ще в 2025 році 3000 "Фламінго"? Де обіцяні балістика і системи ППО?
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12.08.2026 11:58 Ответить

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