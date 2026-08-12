РФ может производить до 80 ракет "Бандероль" в месяц, - ГУР

Россия может производить до 80 ракет S8000 "Бандероль" в месяц.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мілітарний".

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Что известно о "Бандероль"?

Ракету спроектировало и изготовило АО "Кронштадт". Максимальная скорость - 620–650 км/ч, а крейсерская - 520–560 км/ч.

"Бандероль" оснащена боевой частью типа ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг. Из них 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество.

Ракета может лететь на расстояние около 500 км. Известно, что "Бандеролями" РФ атаковала Одесскую область, а также Харьковскую область.

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