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РФ может производить до 80 ракет "Бандероль" в месяц, - ГУР
Россия может производить до 80 ракет S8000 "Бандероль" в месяц.
Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мілітарний".
Что известно о "Бандероль"?
Ракету спроектировало и изготовило АО "Кронштадт". Максимальная скорость - 620–650 км/ч, а крейсерская - 520–560 км/ч.
"Бандероль" оснащена боевой частью типа ОФБЧ-150 общей массой 114,3 кг. Из них 49,5 кг приходится на взрывчатое вещество.
Ракета может лететь на расстояние около 500 км. Известно, что "Бандеролями" РФ атаковала Одесскую область, а также Харьковскую область.
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+7 Поділля16
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