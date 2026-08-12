РФ може виготовляти до 80 ракет "Бандероль" на місяць, - ГУР

Росія може виробляти до 80 ракет S8000 "Бандероль" на місяць.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

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Що відомо про "Бандероль"?

Ракету спроєктувало та виготовило АТ "Кронштадт". Максимальна швидкість - 620-650 км/год, а крейсерська - 520–560 км/год.

"Бандероль" оснащено бойовою частиною типу ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кг. Із них 49,5 кг припадає на вибухову речовину.

Ракета може летіти на відстань близько 500 км. Відомо, що "Бандеролями" РФ атакувала Одеську область, а також Харківщину.

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