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РФ може виготовляти до 80 ракет "Бандероль" на місяць, - ГУР
Росія може виробляти до 80 ракет S8000 "Бандероль" на місяць.
Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".
Що відомо про "Бандероль"?
Ракету спроєктувало та виготовило АТ "Кронштадт". Максимальна швидкість - 620-650 км/год, а крейсерська - 520–560 км/год.
"Бандероль" оснащено бойовою частиною типу ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кг. Із них 49,5 кг припадає на вибухову речовину.
Ракета може летіти на відстань близько 500 км. Відомо, що "Бандеролями" РФ атакувала Одеську область, а також Харківщину.
Топ коментарі
+19 Roman Stambul
показати весь коментар12.08.2026 11:56 Відповісти Посилання
+15 Oleg Zaporogec
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+10 Поділля16
показати весь коментар12.08.2026 11:58 Відповісти Посилання
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