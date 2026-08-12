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Новини Виробництво ракет РФ
2 022 30

РФ може виготовляти до 80 ракет "Бандероль" на місяць, - ГУР

Росія може виробляти до 80 ракет S8000 "Бандероль" на місяць.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

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Що відомо про "Бандероль"?

Ракету спроєктувало та виготовило АТ "Кронштадт". Максимальна швидкість - 620-650 км/год, а крейсерська - 520–560 км/год.

"Бандероль" оснащено бойовою частиною типу ОФБЧ-150 загальною масою 114,3 кг. Із них 49,5 кг припадає на вибухову речовину.

Скільки ракет Бандероль може виготовляти РФ?

Ракета може летіти на відстань близько 500 км. Відомо, що "Бандеролями" РФ атакувала Одеську область, а також Харківщину.

Читайте: Ворог атакував Україну "Іскандером", ракетами та 138 дронами, збито 112 БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

ракети (4308) росія (47320) ГУР (896)
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Топ коментарі
+19
а ми тільки 3000 хфламинго...але нажаль вони летять не на ворога а в ізраель до миндича
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12.08.2026 11:56 Відповісти
+15
А ми можемо виготовляти 100 потужних брехливих відосиків-гундосиків
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12.08.2026 12:01 Відповісти
+10
Як вміють лякати громадян по черзі слуги чотирижди ухилянта. І чим ми маємо збивати ці "бандеролі"? Які ми виготовили системи ракет, що будемо мати по 80 штук на місцяь? Де обіцяні ще в 2025 році 3000 "Фламінго"? Де обіцяні балістика і системи ППО?
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12.08.2026 11:58 Відповісти

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