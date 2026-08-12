Швейцария расширила санкции против РФ: впервые под ограничения попали представители промышленного и оборонного секторов

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) ввел новые санкции против России в связи с её войной против Украины; в частности, под ограничения впервые попали представители российского промышленного и оборонного секторов.

Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Что известно

Так, согласно Указу о мерах в связи с ситуацией в Украине, "в приложение 8 добавлены 9 физических лиц и 45 организаций". Кроме того, изменены данные по 11 лицам и компаниям, которые уже находились под санкциями.

Отмечается, что изменения вступили в силу во вторник, 11 августа, в 23:00 по местному времени.

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Впервые под санкциями

Также сообщается, что среди физических лиц, впервые включенных Швейцарией в санкционный список, - представители российского промышленного и оборонного сектора.

В частности, ограничения касаются исполнительного директора "Ростеха" Олега Евтушенко, бывшего руководителя Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, а также бизнесмена Тахира Гараева.

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Кроме того, в санкционный список добавлены десятки российских организаций.