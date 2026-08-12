Швейцарія розширила санкції проти РФ: уперше під обмеження потрапили представники промислового та оборонного сектору
Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) запровадив нові санкції проти Росії за її війну проти України, зокрема під обмеження вперше потрапили представники російського промислового та оборонного сектору.
Про це йдеться у пресрелізі швейцарського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо
Так, Згідно з Указом про заходи щодо ситуації в Україні, "до додатка 8 додано 9 фізичних осіб та 45 організацій". Крім того, змінено дані щодо 11 осіб та компаній, які вже перебували під санкціями.
Зазначається, що зміни набули чинності у вівторок, 11 серпня, о 23 годині за місцевим часом.
Вперше піж санкціями
Також повідомляється, що серед фізичних осіб, які вперше включені Швейцарією до санкційного списку, - представники російського промислового та оборонного сектору.
Зокрема, обмеження стосуються виконавчого директора Ростеха Олега Євтушенка, колишнього керівника Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексія Рахманова, а також бізнесмена Тахіра Гараєва.
Крім того, до санкційного списку додано й десятки російських організацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль