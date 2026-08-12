Швейцарія розширила санкції проти РФ: уперше під обмеження потрапили представники промислового та оборонного сектору

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) запровадив нові санкції проти Росії за її війну проти України, зокрема під обмеження вперше потрапили представники російського промислового та оборонного сектору.

Про це йдеться у пресрелізі швейцарського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо

Так, Згідно з Указом про заходи щодо ситуації в Україні, "до додатка 8 додано 9 фізичних осіб та 45 організацій". Крім того, змінено дані щодо 11 осіб та компаній, які вже перебували під санкціями.

Зазначається, що зміни набули чинності у вівторок, 11 серпня, о 23 годині за місцевим часом.

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Вперше піж санкціями

Також повідомляється, що серед фізичних осіб, які вперше включені Швейцарією до санкційного списку, - представники російського промислового та оборонного сектору.

Зокрема, обмеження стосуються виконавчого директора Ростеха Олега Євтушенка, колишнього керівника Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексія Рахманова, а також бізнесмена Тахіра Гараєва.

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Крім того, до санкційного списку додано й десятки російських організацій.