В Киеве прогремели взрывы: город атакуют реактивные БПЛА, работает ПВО (обновлено)

В Киеве во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Город подвергся атаке реактивных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в столице действуют силы ПВО по противодействию вражеским БПЛА.

В Воздушных силах предупредили о группе реактивных БПЛА с востока и севера.

Впоследствии мэр сообщил, что в Дарницком районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое помещение. Пожара нет.

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