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В Киеве прогремели взрывы: город атакуют реактивные БПЛА, работает ПВО (обновлено)
В Киеве во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Город подвергся атаке реактивных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в столице действуют силы ПВО по противодействию вражеским БПЛА.
В Воздушных силах предупредили о группе реактивных БПЛА с востока и севера.
Впоследствии мэр сообщил, что в Дарницком районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое помещение. Пожара нет.
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+6 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий12.08.2026 13:18 Ответить Ссылка
+5 Vasya Petrov #615797
показать весь комментарий12.08.2026 13:23 Ответить Ссылка
+5 Vasya Petrov #615797
показать весь комментарий12.08.2026 13:26 Ответить Ссылка
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