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Новости Взрыв в Киеве
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В Киеве прогремели взрывы: город атакуют реактивные БПЛА, работает ПВО (обновлено)

В Киеве 12 августа раздаются взрывы: город атакуют БПЛА

В Киеве во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Город подвергся атаке реактивных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в столице действуют силы ПВО по противодействию вражеским БПЛА.

В Воздушных силах предупредили о группе реактивных БПЛА с востока и севера.

Впоследствии мэр сообщил, что в Дарницком районе в результате падения вражеского БПЛА повреждено нежилое помещение. Пожара нет.

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Автор: 

Киев (27233) обстрел (34826)
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Топ комментарии
+6
Балістика вся проходить - тепер шей рективні дрони доїбалися - яка в нас противоотрута?
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12.08.2026 13:18 Ответить
+5
Янелох проїпав і це мабуть
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12.08.2026 13:23 Ответить
+5
Цікаво це зараз так пропускають а що ж буде восени і взимку 😡😱 с зеленою злочинною корупційною шоблою країні буде гайка, просрати потужньо дипломатію і гроші Європи в угоду своїм офшорам...агов нарід? Весело?
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12.08.2026 13:26 Ответить

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