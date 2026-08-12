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Вибухи пролунали у Києві: місто атакують реактивні БпЛА, працює ППО (оновлено)
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто під атакою реактивних безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
У Повітряних силах попередили про групу реактивних БпЛА зі сходу та півночі.
Згодом мер повідомив, що у Дарницькому районі, внаслідок падіння ворожого БпЛА, пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі немає.
Також відомо, що у Деснянському районі, внаслідок падіння уламків, пошкоджений вхід до одного із комунальних медзакладів. Потерпілих немає.
Топ коментарі
+8 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар12.08.2026 13:18 Відповісти Посилання
+7 Vasya Petrov #615797
показати весь коментар12.08.2026 13:23 Відповісти Посилання
+7 Vasya Petrov #615797
показати весь коментар12.08.2026 13:26 Відповісти Посилання
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