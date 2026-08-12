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Новини Вибух у Києві
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Вибухи пролунали у Києві: місто атакують реактивні БпЛА, працює ППО (оновлено)

Вибухи лунають у Києві 12 серпня: місто атакують БпЛА

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто під атакою реактивних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

У Повітряних силах попередили про групу реактивних БпЛА зі сходу та півночі.

Згодом мер повідомив, що у Дарницькому районі, внаслідок падіння ворожого БпЛА, пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі немає.

Також відомо, що у Деснянському районі, внаслідок падіння уламків, пошкоджений вхід до одного із комунальних медзакладів. Потерпілих немає.

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Автор: 

Київ (16813) обстріл (36127)
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Топ коментарі
+8
Балістика вся проходить - тепер шей рективні дрони доїбалися - яка в нас противоотрута?
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12.08.2026 13:18 Відповісти
+7
Янелох проїпав і це мабуть
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12.08.2026 13:23 Відповісти
+7
Цікаво це зараз так пропускають а що ж буде восени і взимку 😡😱 с зеленою злочинною корупційною шоблою країні буде гайка, просрати потужньо дипломатію і гроші Європи в угоду своїм офшорам...агов нарід? Весело?
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12.08.2026 13:26 Відповісти

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