Вибухи пролунали у Києві: місто атакують реактивні БпЛА, працює ППО (оновлено)

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто під атакою реактивних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

У Повітряних силах попередили про групу реактивних БпЛА зі сходу та півночі.

Згодом мер повідомив, що у Дарницькому районі, внаслідок падіння ворожого БпЛА, пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі немає.

Також відомо, що у Деснянському районі, внаслідок падіння уламків, пошкоджений вхід до одного із комунальних медзакладів. Потерпілих немає.

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