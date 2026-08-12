Кадыров отказался массово отправлять чеченцев на войну против Украины за "русский мир" Кремля, - The Economist

Рамзан Кадыров, несмотря на демонстративную поддержку российской агрессии против Украины и заявления о десятках тысяч подготовленных бойцов, фактически избегает массовой отправки жителей Чечни на войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist со ссылкой на источник, близкий к руководству Чечни.

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"Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них", - заявил собеседник издания.

По его словам, хотя Кадыров публично называет себя "пехотинцем Путина", он не хочет жертвовать населением Чечни ради кремлевского "русского мира".

Заявлял о 70 тысячах бойцов, но потери Чечни значительно ниже

На встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в апреле Кадыров утверждал, что Чечня подготовила и отправила на войну более 70 тысяч военных.

The Economist обращает внимание, что такое количество соответствовало бы примерно 9% всего мужского населения Чечни и означало бы один из самых высоких уровней вовлечения в войну среди российских регионов.

Однако данные о потерях демонстрируют иную картину. По подсчетам "Медиазоны", с начала полномасштабной войны подтверждена гибель лишь 540 выходцев из Чечни. Это около 0,2% подтвержденных российских потерь, хотя в Чечне проживает примерно 1,1% населения РФ.

Такую разницу The Economist объясняет тем, что сформированные в Чечне подразделения в значительной степени комплектуются людьми из других регионов России.

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В "Ахмате" чеченцы составляют меньшинство

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Чечне сформировали добровольческое спецподразделение "Ахмат", в которое набирают россиян со всей страны.

Его командир Апти Алаудинов ранее признавал, что чеченцы составляют лишь около четверти личного состава подразделения.

Источник The Economist, близкий к чеченскому руководству, также утверждает, что жителям Чечни, воюющим в составе "Ахмата", якобы приказано "не слишком стараться и беречь себя".

По оценке издания, таким образом Кадырову фактически удалось избежать масштабного принудительного призыва жителей Чечни на войну против Украины. Это одновременно помогает ему поддерживать внутри республики образ лидера, защищающего своих земляков.

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Чеченцы помнят российские бомбардировки

The Economist отмечает, что отношение к войне среди чеченцев имеет и историческую подоплеку. Значительная часть жителей республики старше 35 лет помнит российские бомбардировки, так называемые "зачистки" и массовые убийства во время чеченских войн 1990-х – начала 2000-х годов.

Сам Кадыров во время Первой чеченской войны вместе с отцом Ахматом Кадыровым воевал против российских войск на стороне чеченских сил. Впоследствии Кадыровы перешли на сторону Москвы, а после убийства Ахмата Кадырова Рамзан Кадыров возглавил Чечню при поддержке Путина.

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