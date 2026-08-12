Кадиров відмовився масово відправляти чеченців на війну проти України за "русский мир" Кремля, – The Economist

Рамзан Кадиров, попри демонстративну підтримку російської агресії проти України та заяви про десятки тисяч підготовлених бійців, фактично уникає масового відправлення жителів Чечні на війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Economist із посиланням на джерело, близьке до керівництва Чечні.

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"Якими б не були інтереси Москви в Україні, ми нескінченно далекі від них", – заявив співрозмовник видання.

За його словами, хоча Кадиров публічно називає себе "піхотинцем Путіна", він не хоче жертвувати населенням Чечні заради кремлівського "русского мира".

Заявляв про 70 тисяч бійців, але втрати Чечні значно нижчі

На зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у квітні Кадиров стверджував, що Чечня підготувала та відправила на війну понад 70 тисяч військових.

The Economist звертає увагу, що така кількість дорівнювала б приблизно 9% усього чоловічого населення Чечні та означала б один із найвищих рівнів залучення до війни серед російських регіонів.

Однак дані про втрати демонструють іншу картину. За підрахунками "Медіазони", від початку повномасштабної війни підтверджено загибель лише 540 вихідців із Чечні. Це близько 0,2% підтверджених російських втрат, хоча в Чечні проживає приблизно 1,1% населення РФ.

Таку різницю The Economist пояснює тим, що сформовані в Чечні підрозділи значною мірою комплектують людьми з інших регіонів Росії.

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У "Ахматі" чеченці становлять меншість

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України в Чечні сформували добровольчий спецпідрозділ "Ахмат", до якого набирають росіян з усієї країни.

Його командир Апті Алаудінов раніше визнавав, що чеченці становлять лише близько чверті особового складу підрозділу.

Джерело The Economist, близьке до чеченського керівництва, також стверджує, що жителям Чечні, які воюють у складі "Ахмата", нібито наказано "не надто старатися і берегти себе".

За оцінкою видання, таким чином Кадирову фактично вдалося уникнути масштабного примусового набору жителів Чечні на війну проти України. Це водночас допомагає йому підтримувати всередині республіки образ лідера, який захищає своїх земляків.

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Чеченці пам'ятають російські бомбардування

The Economist зазначає, що ставлення до війни серед чеченців має й історичне підґрунтя. Значна частина жителів республіки старше 35 років пам'ятає російські бомбардування, так звані зачистки та масові вбивства під час чеченських воєн 1990-х – початку 2000-х років.

Сам Кадиров під час Першої чеченської війни разом із батьком Ахматом Кадировим воював проти російських військ на боці чеченських сил. Згодом Кадирови перейшли на бік Москви, а після вбивства Ахмата Кадирова Рамзан Кадиров очолив Чечню за підтримки Путіна.

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