Відео Кадирова про "нараду за 7 км від Києва" на початку війни записали у секретній в’язниці в Чечні, - розслідування ЗМІ

У березні 2022 року чеченські пропагандистські ресурси поширили відео нібито особистої присутності очільника Чечні Рамзана Кадирова на передовій в Україні — всього "за сім кілометрів від Києва". Журналісти-розслідувачі довели, що цей ролик насправді знятий в одному з підвальних приміщень секретної в'язниці СОБРу "Ахмат" у Грозному.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Новая газета Европа" про реальний стан та приховані скандали всередині кадировської армії, передає Цензор.НЕТ.

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Як режисували поїздку Кадирова "на війну під Київ"

Відеозапис канал ЧГТРК "Грозный" оприлюднив 13 березня 2022 року. У напівтемному підвалі з вивішеним прапором Чечні заступник начальника Росгвардії по Чечні Даніїл Мартинов бадьоро рапортував Кадирову, як їхні підрозділи штурмували порожній український дитячий будинок. Наприкінці Кадиров тицяв пальцем у карту і питав: "Звідси зараз до Києва сім кілометрів, дон?", на що Мартинов упевнено піддакував.

Тоді цей фейк викликав відвертий скепсис навіть у Кремлі: Дмитро Пєсков заявив, що офіційних даних про поїздку Кадирова немає, додавши, що той "напряму наче й не стверджував, що перебуває там".

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Зі знімального майданчика — назад до камери

Джерела розслідувачів розкрили інший бік цього постановочного відео. Кадри монтували поспіхом, аби перекрити серйозний конфлікт Рамзана Кадирова з Міноборони РФ та Росгвардією через те, що його елітні спецпідрозділи дезертирували з фронту в перші тижні вторгнення.

Як зазначається, щоб влаштувати імітацію воєнної наради, акторів у камуфляжі довелося збирати по внутрішніх тюрмах підпорядкованого Кадирову СОБРу:

Магомеда Тушаева (командира полку "Север") та Хусейна Межидова (командира батальйону "Юг") закрили в секретних казематах за масштабну контрабанду трофейної української зброї, яку вони таємно вивезли з зони бойових дій і приховали цей факт від Кадирова;

Анзора Бісаєва (командира чеченського ОМОНу) кинули до в'язниці за пряме рукоприкладство. Під час запеклих боїв за Гостомельський аеропорт Бісаєв на полі бою побив згаданого вище Даніїла Мартинова за те, що той злякався та втік на машині з фронту (втім, сам Бісаєв згодом теж дезертирував).

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У розслідуванні йдеться, що для зйомок усіх цих "в'язнів" вивели в один підвал, змусили зобразити бойову нараду, після чого під конвоєм повернули назад до камер.

Глава Чечні, його соратники, силовики та чеченський спецназ "Ахмат" з початку війни піаряться в соцмережах і прокремлівських ЗМІ. За це їх критикують як російські "воєнкори" і Z-пабліки, так і українські ЗМІ. Перші вважають, що кадирівці часто відсиджуються в тилу під час реальних боїв. Другі глузливо називають чеченських військових "тікток-військами" за публікацію відео, схожих на постановочні.

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