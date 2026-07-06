Видео Кадырова о "совещании в 7 км от Киева" в начале войны было снято в секретной тюрьме в Чечне, - расследование СМИ

В марте 2022 года чеченские пропагандистские ресурсы распространили видео, якобы запечатлевшее личное присутствие главы Чечни Рамзана Кадырова на передовой в Украине — всего "в семи километрах от Киева". Журналисты-расследователи доказали, что этот ролик на самом деле снят в одном из подвальных помещений секретной тюрьмы СОБРа "Ахмат" в Грозном.

Об этом говорится в расследовании издания "Новая газета Европа" о реальном положении дел и скрытых скандалах внутри кадыровской армии, передает Цензор.НЕТ.

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Как инсценировали поездку Кадырова "на войну под Киев"

Видеозапись канал ЧГТРК "Грозный" обнародовал 13 марта 2022 года. В полутемном подвале с вывешенным флагом Чечни заместитель начальника Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов бодро докладывал Кадырову, как их подразделения штурмовали пустой украинский детский дом. В конце Кадыров тыкал пальцем в карту и спрашивал: "Отсюда сейчас до Киева семь километров, дон?", на что Мартынов уверенно поддакивал.

Тогда этот фейк вызвал откровенный скепсис даже в Кремле: Дмитрий Песков заявил, что официальных данных о поездке Кадырова нет, добавив, что тот "прямо как бы и не утверждал, что находится там".

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Со съемочной площадки — обратно в камеру

Источники расследователей раскрыли другую сторону этого постановочного видео. Кадры монтировали в спешке, чтобы замять серьёзный конфликт Рамзана Кадырова с Минобороны РФ и Росгвардией из-за того, что его элитные спецподразделения дезертировали с фронта в первые недели вторжения.

Как отмечается, чтобы устроить имитацию военного совещания, актеров в камуфляже пришлось собирать по внутренним тюрьмам подчиненного Кадырову СОБРа:

Магомеда Тушаева (командира полка "Север") и Хусейна Межидова (командира батальона "Юг") заперли в секретных казематах за масштабную контрабанду трофейного украинского оружия, которое они тайно вывезли из зоны боевых действий и скрыли этот факт от Кадырова;

Анзора Бисаева (командира чеченского ОМОНа) бросили в тюрьму за прямое применение физического насилия. Во время ожесточённых боёв за Гостомельский аэропорт Бисаев на поле боя избил упомянутого выше Даниила Мартынова за то, что тот испугался и сбежал на машине с фронта (впрочем, сам Бисаев впоследствии тоже дезертировал).

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В расследовании говорится, что для съемок всех этих "заключенных" вывели в один подвал, заставили изобразить боевое совещание, после чего под конвоем вернули обратно в камеры.

Глава Чечни, его соратники, силовики и чеченский спецназ "Ахмат" с начала войны пиарятся в соцсетях и прокремлевских СМИ. За это их критикуют как российские "военкоры" и Z-паблики, так и украинские СМИ. Первые считают, что кадыровцы часто отсиживаются в тылу во время реальных боев. Вторые насмешливо называют чеченских военных "тикток-войсками" за публикацию видео, похожих на постановочные.

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