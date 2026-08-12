Пять школ в Киеве не успеют полностью восстановить к началу учебного года, — КГГА

В Киеве продолжаются работы по восстановлению учебных заведений, пострадавших вследствие российских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя главы Киевской городской государственной администрации Валентина Мондриевского.

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Масштабы разрушений и ход ремонтных работ

С начала полномасштабной войны в столице были повреждены 314 учебных заведений. Только в этом году разрушениям подверглись 107 объектов. Сейчас ремонтные работы проводятся в 47 школах и 41 детском саду.

К началу нового учебного года ремонт не успеют полностью завершить в пяти учебных заведениях. Речь идет о школах №101, №73 и №199 в Шевченковском районе, а также о лицее №160 и специальной школе №10 в Дарницком районе.

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Начало учебного года и безопасные условия

По словам Мондриевского, учебный год начнется вовремя во всех школах Киева. Однако из-за значительных повреждений некоторые здания физически не успевают восстановить к первому сентября. Например, замена почти всех выбитых окон требует проведения закупок и тендерных процедур. Также подрядчики и производители сейчас работают в условиях ограниченных ресурсов, что требует дополнительного времени.

Формат работы каждого учебного заведения будет выбираться с учетом безопасности и состояния здания к первому сентября. В школах, где еще будут продолжаться ремонтные работы, дети будут учиться в очно-дистанционном формате. Ситуация остается изменчивой из-за постоянной угрозы новых обстрелов, поэтому городские власти при необходимости будут корректировать способ обучения.

"Наша задача — дать возможность каждому ребенку начать учебный год в безопасных условиях. Там, где здания еще восстанавливают, образовательный процесс организуют в очно-дистанционном формате. Параллельно работы будут продолжаться до полного восстановления учебных заведений", — отметил Мондриевский.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести налог на восстановление, который заменил бы 5% военного сбора после войны.

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