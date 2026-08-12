П’ять шкіл у Києві не встигнуть повністю відновити до початку навчального року, — КМДА

У Києві тривають роботи з відбудови навчальних закладів, які зазнали руйнувань внаслідок російських атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриївського.

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Масштаби руйнувань та перебіг ремонтів

Від початку повномасштабної війни у столиці було пошкоджено 314 закладів освіти. Тільки цього року руйнувань зазнали 107 об'єктів. Зараз ремонтні роботи проводять у 47 школах та 41 дитячому садку.

До початку нового навчального року ремонт не встигнуть повністю закінчити у п'яти закладах освіти. Мова йде про школи № 101, № 73 та № 199 у Шевченківському районі, а також про ліцей № 160 і спеціальну школу № 10 у Дарницькому районі.

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Початок навчання та безпечні умови

За словами Мондриївського, навчальний рік розпочнеться вчасно у всіх школах Києва. Проте через великі обсяги пошкоджень деякі будівлі фізично не встигають відновити до першого вересня. Наприклад, заміна майже всіх вибитих вікон вимагає проведення закупівель та тендерних процедур. Також підрядники та виробники зараз працюють в умовах обмежених ресурсів, що потребує додаткового часу.

Формат роботи кожного закладу обиратимуть з урахуванням безпеки та стану будівлі на перше вересня. У школах, де ще триватимуть ремонти, діти навчатимуться в очно-дистанційному форматі. Ситуація залишається мінливою через постійну загрозу нових обстрілів, тому міська влада за потреби коригуватиме спосіб навчання.

"Наше завдання – дати можливість кожній дитині розпочати навчальний рік у безпечних умовах. Там, де будівлі ще відновлюють, освітній процес організують в очно-дистанційному форматі. Паралельно роботи триватимуть до повного відновлення закладів", – зазначив Мондриївський.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть запровадити податок на відбудову, який би став заміною 5% військового збору після війни.

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