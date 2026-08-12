Проверенные на украинском фронте: Португалия закупает дроны Tekever AR5 для собственного флота
Индустрия дронов
Военно-воздушные силы Португалии усилят морское наблюдение с помощью дронов AR5 компании Tekever.
Как говорится в материале Euronews, на который ссылается Цензор.НЕТ, компания является важным производителем беспилотных систем и поставляет такие же дроны Украине.
Военные крылья над морем
Новое соглашение также предусматривает подготовку военных операторов, поставку наземной станции управления и системной платформы ATLAS.
Дрон AR5 имеет размах крыльев почти 8 метров и вес около 200 килограммов. Он создан для морских миссий, наблюдения, мониторинга экономической зоны и обороны. Беспилотники позволят военным усилить автономность во время длительных операций. Силы обороны Украины уже используют такие дроны на фронте для разведки.
Обучение португальских военных начнется в сентябре, а с октября состоится второй этап для достижения полной боевой готовности. Стоимость сделки компания не разглашает, но бюджет Министерства обороны Португалии на такую систему составляет чуть более 7,79 миллиона евро.
Украинский опыт в международных контрактах
Украинские военные активно применяют новейшие технологии в боевых условиях, что влияет на решения других стран.
В апреле правительство Литвы одобрило закупку опытной партии американских беспилотников-перехватчиков Merops AS-3 Surveyor, которые прошли испытания в Украине.
Кроме того, в марте армия США отправила на Ближний Восток 10 тысяч дронов Merops после их эффективного использования на украинском фронте.
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