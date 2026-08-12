Перевірені на українському фронті: Португалія купує дрони Tekever AR5 для власного флоту

Індустрія дронів

Військово-повітряні сили Португалії посилять морське спостереження за допомогою дронів AR5 від компанії Tekever.

Як йдеться у матеріалі Euronews, на який посилається Цензор.НЕТ, підприємство є важливим виробником безпілотних систем і постачає такі самі дрони Україні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Військові крила над морем

Нова угода також передбачає підготовку військових операторів, постачання наземної станції управління та системної платформи ATLAS.

Дрон AR5 має розмах крил майже 8 метрів і вагу близько 200 кілограмів. Він створений для морських місій, спостереження, моніторингу економічної зони та оборони. Безпілотники дадуть змогу військовим посилити автономність під час тривалих операцій. Сили оборони України вже використовують такі дрони на фронті для розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У парламенті Португалії обговорили допомогу ЗСУ та відпочинок дітей українських Героїв

Навчання португальських військових розпочнеться у вересні, а з жовтня відбудеться другий етап для досягнення повної бойової готовності. Вартість угоди компанія не розголошує, але бюджет Міністерства оборони Португалії на таку систему становить трохи більше ніж 7,79 мільйона євро.

Український досвід у світових контрактах

Українські військові активно застосовують новітні технології в бойових умовах, що впливає на рішення інших країн.

У квітня уряд Литви погодив закупівлю дослідної партії американських безпілотників-перехоплювачів Merops AS-3 Surveyor, які випробували в Україні.

Крім того, у березні армія США відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів Merops після їхнього ефективного використання на українському фронті.

Також дивіться: Окупант збив український дрон, але той впав на голови його поплічників: "Давай вставай, нах#й". ВIДЕО