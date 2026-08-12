Команда Драпатого приступила к работе над рекомендациями по изменениям в мобилизации, — Лубинец
Команда главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого учла рекомендации Офиса омбудсмена относительно изменения подходов к мобилизации.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
Быстрая реакция командования
"У нас вчера состоялась рабочая встреча с представителями команды нового главнокомандующего Михаила Драпатого", — сообщил он.
Лубинец назвал встречу "конструктивной и профессиональной".
"Все наши замечания и рекомендации (относительно изменения подходов к мобилизации. — Ред.) были незамедлительно приняты к сведению... Сегодня я уже увидел очень быструю положительную реакцию. Во-первых, нет желания (у команды Драпатого. — Ред.) закрывать глаза на проблему, что я уже положительно отмечаю. Во-вторых, кардинально быстро принято решение об отстранении областного руководителя ТЦК и СП на Закарпатье. Туда направлена крупная проверка", — сказал омбудсмен.
Он добавил, что с таким ответственным подходом "у главнокомандующего есть все возможности кардинально изменить эту ситуацию с мобилизацией к лучшему".
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