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Новости Незаконные действия ТЦК Мобилизация в Украине
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Команда Драпатого приступила к работе над рекомендациями по изменениям в мобилизации, — Лубинец

Командование ВСУ и Офис омбудсмена меняют подходы к работе ТЦК

Команда главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого учла рекомендации Офиса омбудсмена относительно изменения подходов к мобилизации.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

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Быстрая реакция командования

"У нас вчера состоялась рабочая встреча с представителями команды нового главнокомандующего Михаила Драпатого", — сообщил он.

Лубинец назвал встречу "конструктивной и профессиональной".

"Все наши замечания и рекомендации (относительно изменения подходов к мобилизации. — Ред.) были незамедлительно приняты к сведению... Сегодня я уже увидел очень быструю положительную реакцию. Во-первых, нет желания (у команды Драпатого. — Ред.) закрывать глаза на проблему, что я уже положительно отмечаю. Во-вторых, кардинально быстро принято решение об отстранении областного руководителя ТЦК и СП на Закарпатье. Туда направлена крупная проверка", — сказал омбудсмен.

Он добавил, что с таким ответственным подходом "у главнокомандующего есть все возможности кардинально изменить эту ситуацию с мобилизацией к лучшему".

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Автор: 

мобилизация (3237) Лубинец Дмитрий (642) Драпатый Михаил (80)
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Топ комментарии
+7
Так окрім того ще бачив, що там катують людей в підвалах, а такі як ширяєв наказують вбивати своїх. І все безкарно! Це все схоже на диверсію. Хто захоче в катівню?
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12.08.2026 21:03 Ответить
+6
Головні зміни в мобілізації потрібні не в питанні як ? А кого ? Бо виходить дивна ситуація , поліція у нас заброньована для боротьби із злочинністі а замість цього стирчать разом з ТЦКшниками на кожному перехресті , тобто вони не виконують свої прямі обов'язки ,отже десятки тисяч товстозадих дармоїдів є готове поповнення на фронт.
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12.08.2026 20:48 Ответить
+6
Отакі! Схоже, дозволили вдиратисьб до квартирі грабувати людей.
На ютубі відео Гнапа тільки з'явилось називається
ТЦК ВИКРАДАЄ ЛЮДЕЙ З КВАРТИР І БУДИНКІВ

Підуть по хатах грабувати і вбивати?
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12.08.2026 20:53 Ответить

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