Команда Драпатого взяла в роботу рекомендації щодо змін у мобілізації, - Лубінець

Команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого взяла в роботу рекомендації Офісу омбудсмана щодо зміни підходів до мобілізації.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

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Швидка реакція командування

"У нас вчора відбулася робоча зустріч з представниками від команди нового головнокомандувача Михайла Драпатого", - поінформував він.

Лубінець назвав зустріч "конструктивною та професійною".

"Всі наші зауваження та рекомендації (щодо зміни системи підходів до мобілізації, - ред.) були терміново взяті в роботу... Сьогодні я вже побачив дуже швидку позитивну реакцію. По-перше, немає бажання (у команди Драпатого, - ред.) заплющувати очі на проблему, що я вже позитивно відзначаю. По-друге, кардинально швидко ухвалено рішення про відсторонення обласного керівника ТЦК та СП на Закарпатті. Туди відправлена велика перевірка", - сказав омбудсмен.

Він додав, що з таким відповідальним підходом "у головнокомандувача є всі можливості кардинально змінити цю ситуацію з мобілізацією на краще".

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