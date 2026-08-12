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Новини Протиправні дії ТЦК Мобілізація в Україні
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Команда Драпатого взяла в роботу рекомендації щодо змін у мобілізації, - Лубінець

Командування ЗСУ та Офіс омбудсмана змінюють підходи до роботи ТЦК

Команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого взяла в роботу рекомендації Офісу омбудсмана щодо зміни підходів до мобілізації.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

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Швидка реакція командування

"У нас вчора відбулася робоча зустріч з представниками від команди нового головнокомандувача Михайла Драпатого", - поінформував він.

Лубінець назвав зустріч "конструктивною та професійною".

"Всі наші зауваження та рекомендації (щодо зміни системи підходів до мобілізації, - ред.) були терміново взяті в роботу... Сьогодні я вже побачив дуже швидку позитивну реакцію. По-перше, немає бажання (у команди Драпатого, - ред.) заплющувати очі на проблему, що я вже позитивно відзначаю. По-друге, кардинально швидко ухвалено рішення про відсторонення обласного керівника ТЦК та СП на Закарпатті. Туди відправлена велика перевірка", - сказав омбудсмен.

Він додав, що з таким відповідальним підходом "у головнокомандувача є всі можливості кардинально змінити цю ситуацію з мобілізацією на краще".

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Автор: 

мобілізація (3227) Лубінець Дмитро (778) Драпатий Михайло (81)
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Топ коментарі
+8
Так окрім того ще бачив, що там катують людей в підвалах, а такі як ширяєв наказують вбивати своїх. І все безкарно! Це все схоже на диверсію. Хто захоче в катівню?
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12.08.2026 21:03 Відповісти
+7
Головні зміни в мобілізації потрібні не в питанні як ? А кого ? Бо виходить дивна ситуація , поліція у нас заброньована для боротьби із злочинністі а замість цього стирчать разом з ТЦКшниками на кожному перехресті , тобто вони не виконують свої прямі обов'язки ,отже десятки тисяч товстозадих дармоїдів є готове поповнення на фронт.
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12.08.2026 20:48 Відповісти
+7
Ця банда під назвою тцк стала неконтрольованою і надто небезпечною потрібно її якось ліквідовувати, яка Європа, який вступ до Європи з оцим середньовічним бантустаном?🤦
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12.08.2026 20:58 Відповісти

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