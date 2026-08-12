1 014 1
РФ атакует Украину вечером 12 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 12 августа.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:06 — Одесская область — реактивный БПЛА в направлении Черноморского/Одессы.
В 19:49 — реактивный БПЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.
В 20:16 — несколько БПЛА курсом на Харьков с севера.
В 20:36 — активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
В 20:37 — реактивный БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северный.
В 20:48 — запуски кассетных бомб в направлении Харьковской области.
Обновленная информация
В 21:19 – БпЛА курсом на Сумы с севера.
В 21:41 – КАБы на Запорожскую область.
В 21:43 – пуски КАБ на восток Харьковщины.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль