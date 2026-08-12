РФ атакует Украину вечером 12 августа: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 12 августа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:06 — Одесская область — реактивный БПЛА в направлении Черноморского/Одессы.

В 19:49 — реактивный БПЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.

В 20:16 — несколько БПЛА курсом на Харьков с севера.

В 20:36 — активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

В 20:37 — реактивный БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс северный.

В 20:48 — запуски кассетных бомб в направлении Харьковской области.

Обновленная информация

В 21:19 – БпЛА курсом на Сумы с севера.

В 21:41 – КАБы на Запорожскую область.

В 21:43 – пуски КАБ на восток Харьковщины.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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