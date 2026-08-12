РФ атакує Україну увечері 12 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 12 серпня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:06 - Одещина - реактивний БпЛА на Чорноморське/Одесу.
О 19:49 - Реактивний БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одещини, курс північний.
О 20:16 - Декілька БпЛА курсом на Харків з півночі.
О 20:36 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
О 20:37 - Реактивний БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний.
О 20:48 - Пуски КАБ на Харківщину.
Оновлена інформація
О 21:19 - БпЛА курсом на Суми з півночі.
О 21:41 - КАБи на Запорізьку область.
О 21:43 - Пуски КАБ на схід Харківщини.
Оновлена інформація
О 21:54 - БпЛА курсом на Запоріжжя.
О 22:15 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Овідіополь.
О 22:21 - Пуски КАБ на схід Харківщини.
О 22:27 - КАБи на Дніпропетровщину.
О 22:30 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський р-н).
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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