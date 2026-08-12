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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 12 серпня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака безпілотників

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 12 серпня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:06 - Одещина - реактивний БпЛА на Чорноморське/Одесу.

О 19:49 - Реактивний БпЛА в Білгород-Дністровському районі Одещини, курс північний.

О 20:16 - Декілька БпЛА курсом на Харків з півночі.

О 20:36 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

О 20:37 - Реактивний БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний.

О 20:48 - Пуски КАБ на Харківщину.

Оновлена інформація

О 21:19 - БпЛА курсом на Суми з півночі.

О 21:41 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:43 - Пуски КАБ на схід Харківщини.

Оновлена інформація

О 21:54 - БпЛА курсом на Запоріжжя.

О 22:15 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Овідіополь.

О 22:21 - Пуски КАБ на схід Харківщини.

О 22:27 - КАБи на Дніпропетровщину.

О 22:30 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Білгород-Дністровський р-н).

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5777) обстріл (36138) атака (1922) Шахед (2415)
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