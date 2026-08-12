Что будет осенью? / Новый поход на Киев? / Нападение на Прибалтику? / Война в Корее? Без цензуры. ВИДЕО
Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире анализирует главные события последних дней.
В частности, в выпуске речь идет о следующем:
- Кремль накапливает силы и готовит новые сценарии эскалации. Осмелится ли враг на повторное наступление на Киев?
- Рискнет ли Путин проверить НАТО на прочность и открыть второй фронт в странах Балтии?
- Подготовка к зиме и анализ ситуации на фронте.
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Актуальный сбор
Сбор средств на пикап для мобильной огневой группы зенитного взвода прикрытия Учебного центра!
Цель: 415 000,00 ₴
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