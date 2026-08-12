Что будет осенью? / Новый поход на Киев? / Нападение на Прибалтику? / Война в Корее? Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире анализирует главные события последних дней.

В частности, в выпуске речь идет о следующем:

Кремль накапливает силы и готовит новые сценарии эскалации. Осмелится ли враг на повторное наступление на Киев?

Рискнет ли Путин проверить НАТО на прочность и открыть второй фронт в странах Балтии?

Подготовка к зиме и анализ ситуации на фронте.

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Цель: 415 000,00 ₴

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