Залужный: НАТО не будет? / Что делать с российской баллистикой? / Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире анализирует главные события последних дней.

В частности, в выпуске речь идет о следующем:

Резонансное заявление Залужного о НАТО : Посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный не верит во вступление Украины в НАТО. Что на самом деле означают заявления украинского посла?

: Посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный не верит во вступление Украины в НАТО. Что на самом деле означают заявления украинского посла? Противодействие российской баллистике: Почему возник дефицит антибаллистических ракет, чем защитить украинские города от вражеских ударов и используют ли партнеры поставки оружия в качестве рычага давления?

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