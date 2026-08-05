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Залужный: НАТО не будет? / Что делать с российской баллистикой? / Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военнослужащий Богдан Буткевич в прямом эфире анализирует главные события последних дней.

В частности, в выпуске речь идет о следующем:

  • Резонансное заявление Залужного о НАТО: Посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный не верит во вступление Украины в НАТО. Что на самом деле означают заявления украинского посла?
  • Противодействие российской баллистике: Почему возник дефицит антибаллистических ракет, чем защитить украинские города от вражеских ударов и используют ли партнеры поставки оружия в качестве рычага давления?

Присоединяйтесь к трансляции и задавайте свои вопросы в чате YouTube-канала Цензор.НЕТ.

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Смотрите также: Последний рывок Путина: что нас ждет осенью? / Новые санкции Трампа / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

НАТО (11008) Залужный Валерий (759) Буткевич Богдан (469) баллистические ракеты (657)
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Топ комментарии
+6
Після закидів Трампа про приєднання Канади та Гренландії, та залякування союзників - це вже не те НАТО, що було раніше. Ні один член НАТО вже не має гарантії, що в разі агресії йому допоможуть.
А авантюра Трампа в Ірані також не працює на НАТО.
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05.08.2026 21:15 Ответить
+3
Подоляк, стуль дзюбок...
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05.08.2026 21:26 Ответить
+2
путин руками трампа разваливает НАТО. А если педофил трамп останецца и на третий срок жди развала и Евросоюза.
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05.08.2026 21:23 Ответить

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