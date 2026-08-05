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Залужний: НАТО не буде? / Що робити з російською балістикою? / Без цензури. НАЖИВО

Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі аналізує головні події останніх днів.

Зокрема, у випуску йдеться про таке:

  • Резонансна заява Залужного щодо НАТО: Посол України в Британії, генерал Валерій Залужний не вірить у вступ України до НАТО. Що насправді означають заяви українського посла?
  • Протидія російській балістиці: Чому виник дефіцит антибалістичних ракет, чим захистити українські міста від ворожих ударів та чи використовують партнери постачання зброї як важіль тиску?

Долучайтеся до трансляції та ставте свої запитання у чаті YouTube-каналу Цензор.НЕТ.

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Дивіться також: Останній ривок Путіна: що нас очікує восени? / Нові санкції Трампа / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (7315) Залужний Валерій (822) Буткевич Богдан (468) балістичні ракети (687)
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Топ коментарі
+6
Цей анаітег поливав лайном Порошенка 24/7,та розповідав про не на часі(рятував ішака).Дивитись це лайно-себе не поважати
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05.08.2026 21:10 Відповісти
+6
Після закидів Трампа про приєднання Канади та Гренландії, та залякування союзників - це вже не те НАТО, що було раніше. Ні один член НАТО вже не має гарантії, що в разі агресії йому допоможуть.
А авантюра Трампа в Ірані також не працює на НАТО.
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05.08.2026 21:15 Відповісти
+2
путин руками трампа разваливает НАТО. А если педофил трамп останецца и на третий срок жди развала и Евросоюза.
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05.08.2026 21:23 Відповісти

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