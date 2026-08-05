Залужний: НАТО не буде? / Що робити з російською балістикою? / Без цензури. НАЖИВО

Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі аналізує головні події останніх днів.

Зокрема, у випуску йдеться про таке:

Резонансна заява Залужного щодо НАТО : Посол України в Британії, генерал Валерій Залужний не вірить у вступ України до НАТО. Що насправді означають заяви українського посла?

: Посол України в Британії, генерал Валерій Залужний не вірить у вступ України до НАТО. Що насправді означають заяви українського посла? Протидія російській балістиці: Чому виник дефіцит антибалістичних ракет, чим захистити українські міста від ворожих ударів та чи використовують партнери постачання зброї як важіль тиску?

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