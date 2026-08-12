Що буде восени? / Новий похід на Київ? / Напад на Балтію? / Війна в Кореї? Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі аналізує головні події останніх днів.

Зокрема, у випуску йдеться про таке:

Кремль накопичує сили та готує нові сценарії ескалації. Чи наважиться ворог на повторний наступ на Київ?

Чи ризикне Путін протестувати НАТО на міцність і відкрити другий фронт у країнах Балтії?

Підготовка до зими та аналіз ситуації на фронті.

Долучайтеся до трансляції та ставте свої запитання у чаті YouTube-каналу Цензор.НЕТ.

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