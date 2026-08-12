Що буде восени? / Новий похід на Київ? / Напад на Балтію? / Війна в Кореї? Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Журналіст та військовослужбовець Богдан Буткевич у прямому ефірі аналізує головні події останніх днів.
Зокрема, у випуску йдеться про таке:
- Кремль накопичує сили та готує нові сценарії ескалації. Чи наважиться ворог на повторний наступ на Київ?
- Чи ризикне Путін протестувати НАТО на міцність і відкрити другий фронт у країнах Балтії?
- Підготовка до зими та аналіз ситуації на фронті.
Долучайтеся до трансляції та ставте свої запитання у чаті YouTube-каналу Цензор.НЕТ.
Актуальний збір
Збір на пікап для Мобільної вогневої групи зенітного взводу прикриття Навчального Центру!
Ціль: 415 000.00 ₴
Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/27oiXpthTC
Номер картки Банки 4874 1000 3087 5010
Карта Приват 4731219653847933
PayPal [email protected]
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль