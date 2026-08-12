Тридцать пострадавших от гадюк: ЦОЗ обнародовал статистику за семь месяцев

В период с января по июль 2026 года за медицинской помощью в Украине из-за укусов змей обратились 30 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья.

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Региональная статистика и советы специалистов

Среди всех пострадавших от укусов было четверо детей. Больше всего случаев зарегистрировали в Житомирской области, где зафиксировали 10 обращений. В Ивано-Франковской области за помощью обратились девять человек, во Львовской – пять, а в Черновицкой – четыре человека. По одному случаю зафиксировали в Закарпатской и Ривненской областях. Информация из Луганской области и АР Крым отсутствует.

В ведомстве отмечают, что в Украине нет смертельно ядовитых змей. В то же время в стране обитают три вида ядовитых гадюк: степная, обыкновенная и гадюка Никольского. Именно из-за их укусов люди чаще всего и обращаются к врачам.

"Ни одна из них не является смертельно ядовитой для взрослого здорового человека. Змеи никогда не нападают первыми; если змею потревожить, она будет вынуждена защищаться. Увидев змею, не делайте резких движений. Не пытайтесь приблизиться или отогнать ее, и тем более не убивайте животное. Спокойно дождитесь, пока она сама уползет", — отмечает ЦПЗ.

Ранее в ВОЗ сообщили, что длительная полномасштабная война оказывает разрушительное воздействие на физическое и психическое состояние граждан Украины. Накопленный стресс, хроническое недосыпание и жизнь в условиях неопределенности не только ускоряют процессы старения, но и провоцируют стремительный рост числа инфарктов, инсультов и серьезных неврологических расстройств.

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