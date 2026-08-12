Тридцять постраждалих від гадюк: ЦГЗ оприлюднив статистику за сім місяців
Впродовж січня-липня 2026 року через укуси змій по медичну допомогу в Україні звернулися 30 людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я.
Регіональна статистика та поради фахівців
Серед усіх постраждалих від укусів було четверо дітей. Найбільше випадків зареєстрували в Житомирській області, де зафіксували 10 звернень. В Івано-Франківській області по допомогу звернулися дев'ять людей, у Львівській – п'ять, а в Чернівецькій – чотири особи. По одному випадку зафіксували у Закарпатській та Рівненській областях. Інформація з Луганської області та АР Крим відсутня.
У відомстві наголошують, що в Україні немає смертельно отруйних змій. Водночас у країні живуть три види отруйних гадюк: степова, звичайна та гадюка Нікольського. Саме через їхні укуси люди найчастіше і звертаються до лікарів.
"Жодна з них не є смертельно отруйною для дорослої здорової людини. Змії ніколи не нападають першими, якщо змію потривожити, вона буде змушена захищатися. Побачивши змію – не робіть різких рухів. Не намагайтеся наблизитися чи відігнати її, і тим паче не вбивайте тварину. Спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе", – зазначає ЦГЗ.
Раніше у ВООЗ повідомили, що тривала повномасштабна війна чинить руйнівний вплив на фізичний та психічний стан громадян України. Накопичений стрес, хронічне недосипання та життя в умовах невизначеності не лише прискорюють процеси старіння, а й провокують стрімке зростання кількості інфарктів, інсультів та серйозних неврологічних розладів.
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