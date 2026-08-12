Тридцять постраждалих від гадюк: ЦГЗ оприлюднив статистику за сім місяців

Впродовж січня-липня 2026 року через укуси змій по медичну допомогу в Україні звернулися 30 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я.

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Регіональна статистика та поради фахівців

Серед усіх постраждалих від укусів було четверо дітей. Найбільше випадків зареєстрували в Житомирській області, де зафіксували 10 звернень. В Івано-Франківській області по допомогу звернулися дев'ять людей, у Львівській – п'ять, а в Чернівецькій – чотири особи. По одному випадку зафіксували у Закарпатській та Рівненській областях. Інформація з Луганської області та АР Крим відсутня.

У відомстві наголошують, що в Україні немає смертельно отруйних змій. Водночас у країні живуть три види отруйних гадюк: степова, звичайна та гадюка Нікольського. Саме через їхні укуси люди найчастіше і звертаються до лікарів.

"Жодна з них не є смертельно отруйною для дорослої здорової людини. Змії ніколи не нападають першими, якщо змію потривожити, вона буде змушена захищатися. Побачивши змію – не робіть різких рухів. Не намагайтеся наблизитися чи відігнати її, і тим паче не вбивайте тварину. Спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе", – зазначає ЦГЗ.

Раніше у ВООЗ повідомили, що тривала повномасштабна війна чинить руйнівний вплив на фізичний та психічний стан громадян України. Накопичений стрес, хронічне недосипання та життя в умовах невизначеності не лише прискорюють процеси старіння, а й провокують стрімке зростання кількості інфарктів, інсультів та серйозних неврологічних розладів.

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