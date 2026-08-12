В России заочно арестовали внучатого племянника Джона Кеннеди за службу в ВСУ

Московский суд вынес решение о заочном аресте Конора Кеннеди, который является внучатым племянником 35-го президента США Джона Кеннеди.

Об этом говорится в публикации издания ASTRA, на которую ссылается Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Преследование за участие в боевых действиях

Россия обвиняет американца в наемничестве из-за его службы на стороне Украины. По информации издания, иностранному добровольцу вменяют участие в боевых действиях в составе Международного легиона Вооруженных сил Украины.

Сам Конор Кеннеди ранее рассказал, что отправился на фронт почти тайно и только одному человеку в Украине назвал свое настоящее имя, чтобы избежать особого отношения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поддержал создание государственной награды для молодежи в возрасте 18–25 лет, добровольно пошедшей в армию

Фронтовой опыт и оценка войны

Американец отметил, что не имел военного опыта и не был отличным стрелком, но быстро учился и мог носить тяжелые вещи. Его согласились отправить на северо-восточный фронт.

Украину сейчас защищают около 16 тысяч иностранных добровольцев как минимум из 72 стран мира. Об этом ранее сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Читайте: Колумбийские картели охотятся за опытом ВСУ? / Без цензуры. ВИДЕО