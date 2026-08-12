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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
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В России заочно арестовали внучатого племянника Джона Кеннеди за службу в ВСУ

В РФ заочно арестовали племянника 35-го президента США Конора Кеннеди

Московский суд вынес решение о заочном аресте Конора Кеннеди, который является внучатым племянником 35-го президента США Джона Кеннеди.

Об этом говорится в публикации издания ASTRA, на которую ссылается Цензор.НЕТ.

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Преследование за участие в боевых действиях

Россия обвиняет американца в наемничестве из-за его службы на стороне Украины. По информации издания, иностранному добровольцу вменяют участие в боевых действиях в составе Международного легиона Вооруженных сил Украины.

Сам Конор Кеннеди ранее рассказал, что отправился на фронт почти тайно и только одному человеку в Украине назвал свое настоящее имя, чтобы избежать особого отношения.

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Фронтовой опыт и оценка войны

Американец отметил, что не имел военного опыта и не был отличным стрелком, но быстро учился и мог носить тяжелые вещи. Его согласились отправить на северо-восточный фронт.

Украину сейчас защищают около 16 тысяч иностранных добровольцев как минимум из 72 стран мира. Об этом ранее сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

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Автор: 

арест (10501) иностранец (555) россия (89182) служба (53) ВСУ (8269)
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Топ комментарии
+10
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12.08.2026 22:40 Ответить
+9
А чем может ответить президенту США ДЖОНУ КЕННЕДИ
Президент Украины Зеленский?
Кто воюет в семье президента Украины - за Украину??????????
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12.08.2026 22:51 Ответить
+9
Головне, щоб він вижив, почав політичну кар'єру і продовжував в Конгресі США свою діяльність, як друг України, в боротьбі здорового глузду, проти нездорового популізму трампа і йому подібних наступників. Довгих років життя йому!
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12.08.2026 23:31 Ответить

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