В России заочно арестовали внучатого племянника Джона Кеннеди за службу в ВСУ
Московский суд вынес решение о заочном аресте Конора Кеннеди, который является внучатым племянником 35-го президента США Джона Кеннеди.
Об этом говорится в публикации издания ASTRA, на которую ссылается Цензор.НЕТ.
Преследование за участие в боевых действиях
Россия обвиняет американца в наемничестве из-за его службы на стороне Украины. По информации издания, иностранному добровольцу вменяют участие в боевых действиях в составе Международного легиона Вооруженных сил Украины.
Сам Конор Кеннеди ранее рассказал, что отправился на фронт почти тайно и только одному человеку в Украине назвал свое настоящее имя, чтобы избежать особого отношения.
Фронтовой опыт и оценка войны
Американец отметил, что не имел военного опыта и не был отличным стрелком, но быстро учился и мог носить тяжелые вещи. Его согласились отправить на северо-восточный фронт.
Украину сейчас защищают около 16 тысяч иностранных добровольцев как минимум из 72 стран мира. Об этом ранее сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.
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Президент Украины Зеленский?
Кто воюет в семье президента Украины - за Украину??????????