У Росії заочно заарештували внучатого племінника Джона Кеннеді за службу в ЗСУ

Московський суд ухвалив рішення про заочний арешт Конора Кеннеді, який є внучатим племінником 35-го президента США Джона Кеннеді.

Про це йдеться у публікації видання ASTRA на який посилається Цензор.НЕТ.

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Переслідування за участь у бойових діях

РФ звинувачує американця у найманстві через його службу на боці України. За інформацією видання, іноземному добровольцю закидають участь у бойових діях у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України.

Сам Конор Кеннеді раніше розповів, що вирушив на фронт майже таємно і лише одній людині в Україні назвав своє справжнє ім'я, щоб уникнути особливого ставлення.

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Фронтовий досвід та оцінка війни

Американець зазначив, що не мав військового досвіду та не був чудовим стрільцем, але швидко вчився та міг носити важкі речі. Його погодилися відправити на північно-східний фронт.

Україну нині захищають близько 16 тисяч іноземних добровольців щонайменше із 72 країн світу. Про це раніше повідомила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

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