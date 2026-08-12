Около 5 тысяч абонентов Запорожья остались без света вследствие обстрелов со стороны РФ

В Кушугумской громаде Запорожской области вследствие российских ударов наблюдаются перебои с электроснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Отключение электроэнергии и восстановительные работы

Вследствие вражеских атак без электроэнергии остались около 5 тысяч абонентов. Специалисты ждут разрешения от служб безопасности, чтобы приступить к устранению последствий обстрелов, — добавил Федоров.

Ранее в ночь на 12 августа российские беспилотники уничтожили торговый центр сети "Эпицентр" в Запорожье, поврежден частный дом. Также без света остались около 1200 потребителей в одном из районов области.

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