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Новости Обстрелы Запорожья
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Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара баллистическими ракетами РФ: погибли 7 работников

Обстрел Запорожья

Металлургический комбинат "Запорожсталь" оказался под массированным комбинированным ударом, нанесённым Россией по Запорожью в ночь на 11 августа - его работа полностью остановлена.

Об этом говорится в заявлении компании "Метинвест", сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно об ударе?

В результате баллистической атаки погибли семь сотрудников "Запорожстали", еще 21 человек получил ранения. Отмечается, что российский удар застал работников на пути к укрытию сразу после объявления тревоги.

Компания заверила, что оказывает раненым необходимую поддержку и находится на связи с семьями погибших и пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семь погибших и десятки раненых: в Запорожье объявили День траура из-за удара оккупантов

В результате российской атаки повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий "Метинвеста", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.

В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, остальные производственные площадки работают на пониженных мощностях. Специалисты оценивают последствия атаки, проводят необходимые аварийно-ремонтные работы и определяют сроки восстановления.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в результате удара РФ по Запорожью - шестеро погибших, десятки раненых.
  • Позже стало известно, что разрушены ГП "Запорожстандартметрология" и объекты бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва готовится к эскалации, - Зеленский отреагировал на ночные удары РФ по Запорожью и Киеву. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (3168) металлургия (453) обстрел (34806) Запорожская область (4764) Метинвест (185) Запорожский район (774)
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Топ комментарии
+13
кацапи і далі будуть знищувати усі виробничі потужності та склади ..
а Зе буде показувати відосікі, але не піде у відставку.
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11.08.2026 16:56 Ответить
+10
То був у всьому винен Парашэнка, а зараз у всьому винен Мадяр?
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11.08.2026 17:04 Ответить
+9
до чого тут рудий ?
він що, сам себе бомбить ?

це Оманський план ЗЄльоного зійтись з путіним посередині... Дніпра

.
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11.08.2026 16:59 Ответить

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