Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара баллистическими ракетами РФ: погибли 7 работников
Металлургический комбинат "Запорожсталь" оказался под массированным комбинированным ударом, нанесённым Россией по Запорожью в ночь на 11 августа - его работа полностью остановлена.
Об этом говорится в заявлении компании "Метинвест", сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно об ударе?
В результате баллистической атаки погибли семь сотрудников "Запорожстали", еще 21 человек получил ранения. Отмечается, что российский удар застал работников на пути к укрытию сразу после объявления тревоги.
Компания заверила, что оказывает раненым необходимую поддержку и находится на связи с семьями погибших и пострадавших.
В результате российской атаки повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий "Метинвеста", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.
В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, остальные производственные площадки работают на пониженных мощностях. Специалисты оценивают последствия атаки, проводят необходимые аварийно-ремонтные работы и определяют сроки восстановления.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате удара РФ по Запорожью - шестеро погибших, десятки раненых.
- Позже стало известно, что разрушены ГП "Запорожстандартметрология" и объекты бизнеса.
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а Зе буде показувати відосікі, але не піде у відставку.
він що, сам себе бомбить ?
це Оманський план ЗЄльоного зійтись з путіним посередині... Дніпра
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