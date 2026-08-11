Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара баллистическими ракетами РФ: погибли 7 работников

Металлургический комбинат "Запорожсталь" оказался под массированным комбинированным ударом, нанесённым Россией по Запорожью в ночь на 11 августа - его работа полностью остановлена.

Об этом говорится в заявлении компании "Метинвест", сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно об ударе?

В результате баллистической атаки погибли семь сотрудников "Запорожстали", еще 21 человек получил ранения. Отмечается, что российский удар застал работников на пути к укрытию сразу после объявления тревоги.

Компания заверила, что оказывает раненым необходимую поддержку и находится на связи с семьями погибших и пострадавших.

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В результате российской атаки повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий "Метинвеста", основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.

В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, остальные производственные площадки работают на пониженных мощностях. Специалисты оценивают последствия атаки, проводят необходимые аварийно-ремонтные работы и определяют сроки восстановления.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате удара РФ по Запорожью - шестеро погибших, десятки раненых.

Позже стало известно, что разрушены ГП "Запорожстандартметрология" и объекты бизнеса.

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