Ночной удар РФ по Запорожью: разрушены ГП "Запорожстандартметрология" и объекты бизнеса. ФОТОрепортаж

В результате ночного комбинированного удара по Запорожью было повреждено здание государственного предприятия "Запорожстандартметрология".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия атаки

"Разрушен государственный Центр стандартизации, метрологии и сертификации, гаражный кооператив, мое заведение общественного питания, повреждено помещение пекарни "Урожай", которая сейчас не работает", - рассказал владелец пекарни и сети заведений общественного питания Алексей Пучков.

По его словам, о том, что враг попал неподалеку от его заведения, он узнал ночью, но не думал, что последствия атаки настолько серьезны.

"Я не ожидал увидеть именно такое, потому что проверил, что камера видеонаблюдения работает, свет есть, интернет есть. Но когда приехал утром на место, то понял, что наше заведение сегодня точно не заработает. Да и вообще не знаю, запустимся ли мы, а может, и нет. Нет окон, оборудование повреждено", - рассказал Алексей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва готовится к эскалации, - Зеленский отреагировал на ночные удары РФ по Запорожью и Киеву. ФОТОрепортаж

В гаражном кооперативе разрушены гаражи и разбиты десятки автомобилей. Люди приезжают на место, чтобы оценить ущерб.



















Что предшествовало этому?

Ранее сообщалось, что в результате удара РФ по Запорожью шестеро человек погибли, десятки получили ранения.

Читайте также: РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью: есть погибшие и раненые, в городе повреждены дома (обновлено)