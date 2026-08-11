Нічний удар РФ по Запоріжжю: зруйновано ДП "Запоріжстандартметрологія" та об’єкти бізнесу. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічного комбінованого удару по Запоріжжю зазнала руйнувань будівля державного підприємства "Запоріжстандартметрологія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Наслідки атаки

"Розбитий державний Центр стандартизації, метрології та сертифікації, гаражний кооператив, мій заклад харчування, пошкоджене приміщення пекарні "Урожай", яка зараз не працює", - розповів власник пекарні та мережі закладів харчування Олексій Пучков.

За його словами, про те, що ворог поцілив неподалік його закладу, дізнався вночі, але не думав, що наслідки атаки настільки серйозні.

"Я не сподівався побачити саме таке, бо подивився, що камеру відеоспостереження працює, світло є, інтернет є. Але коли приїхав зранку на місце, то зрозумів, що наш заклад сьогодні точно не запрацює. Та і взагалі не знаю, чи запустимось ми, чи може й ні. Немає вікон, обладнання пошкоджене", - розповів Олексій.

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У гаражному кооперативі зруйновані гаражі та побиті десятки автомобілів. Люди приїжджають на місце, щоб оцінити збитки.



















Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через удар РФ по Запоріжжю шестеро загиблих, десятки поранених.

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