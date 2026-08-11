Семеро погибших и десятки раненых: в Запорожье объявили День траура из-за удара оккупантов

Завтра, 12 августа, в Запорожской области объявлен день траура по погибшим в результате ночного вражеского удара по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Завтра в Запорожской области объявлен день траура по погибшим в результате вражеской атаки на Запорожье, произошедшей в ночь на 11 августа", - говорится в сообщении.

Федоров напоминает, что россияне среди ночи убили семерых человек, еще 24 человека получили ранения.

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Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате удара РФ по Запорожью шестеро человек погибли, десятки получили ранения.

Позже стало известно, чторазрушены ГП "Запорожстандартметрология" и объекты бизнеса.

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