Семеро погибших и десятки раненых: в Запорожье объявили День траура из-за удара оккупантов
Завтра, 12 августа, в Запорожской области объявлен день траура по погибшим в результате ночного вражеского удара по Запорожью.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Завтра в Запорожской области объявлен день траура по погибшим в результате вражеской атаки на Запорожье, произошедшей в ночь на 11 августа", - говорится в сообщении.
Федоров напоминает, что россияне среди ночи убили семерых человек, еще 24 человека получили ранения.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате удара РФ по Запорожью шестеро человек погибли, десятки получили ранения.
- Позже стало известно, чторазрушены ГП "Запорожстандартметрология" и объекты бизнеса.
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