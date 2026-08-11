Семеро загиблих та десятки поранених: на Запоріжжі оголосили День жалоби через удар окупантів
Завтра, 12 серпня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Завтра у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що сталася в ніч на 11 серпня", - йдеться у повідомленні.
Федоров нагадує, що росіяни серед ночі вбили семеро людей, ще 24 людини дістали поранень.
Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що через удар РФ по Запоріжжю шестеро загиблих, десятки поранених.
- Пізніше стало відомо, що зруйновано ДП "Запоріжстандартметрологія" та об’єкти бізнесу.
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