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Новини Обстріли Запоріжжя
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Семеро загиблих та десятки поранених: на Запоріжжі оголосили День жалоби через удар окупантів

Обстріл Запоріжжя

Завтра, 12 серпня, у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічного ворожого удару по Запоріжжю

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Завтра у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що сталася в ніч на 11 серпня", - йдеться у повідомленні.

Федоров нагадує, що росіяни серед ночі вбили семеро людей, ще 24 людини дістали поранень.

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Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що через удар РФ по Запоріжжю шестеро загиблих, десятки поранених.
  • Пізніше стало відомо, що зруйновано ДП "Запоріжстандартметрологія" та об’єкти бізнесу.

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