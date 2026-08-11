Комбінат "Запоріжсталь" зупинив роботу після удару балістичних ракет РФ: загинули 7 працівників

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" опинився під масованим комбінованим ударом, який Росія завдала по Запоріжжю вночі 11 серпня — його роботу повністю зупинено.

Про це йдеться в заяві компанії "Метінвест", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про удар?

Унаслідок балістичної атаки загинули семеро працівників "Запоріжсталі", ще 21 людина дістала поранення. Зазначається, що російський удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги.

Компанія запевнила, що надає пораненим необхідну підтримку і перебуває на зв’язку з сім’ями загиблих і постраждалих.

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Унаслідок російської атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств "Метінвесту", основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

Нині роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки атаки, проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи та оцінюють терміни відновлення.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через удар РФ по Запоріжжю шестеро загиблих, десятки поранених.

Пізніше стало відомо, що зруйновано ДП "Запоріжстандартметрологія" та об’єкти бізнесу.

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