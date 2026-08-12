Близько 5 тисяч абонентів Запоріжжя залишилися без світла внаслідок обстрілів РФ

У Кушугумській громаді Запорізької області внаслідок російських ударів фіксуються перебої з електропостачанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Знеструмлення та відновлювальні роботи

Внаслідок ворожих атак без електроенергії опинилася близько 5 тисяч абонентів. Фахівці чекають дозволу від безпекових служб, щоб приступити до усунення наслідків обстрілів, - додав Федоров.

Раніше у ніч на 12 серпня російські безпілотники знищили торговельний центр мережі "Епіцентр" у Запоріжжі, пошкоджено приватний будинок. Також без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів області.

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