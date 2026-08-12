Близько 5 тисяч абонентів Запоріжжя залишилися без світла внаслідок обстрілів РФ
У Кушугумській громаді Запорізької області внаслідок російських ударів фіксуються перебої з електропостачанням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Знеструмлення та відновлювальні роботи
Внаслідок ворожих атак без електроенергії опинилася близько 5 тисяч абонентів. Фахівці чекають дозволу від безпекових служб, щоб приступити до усунення наслідків обстрілів, - додав Федоров.
Раніше у ніч на 12 серпня російські безпілотники знищили торговельний центр мережі "Епіцентр" у Запоріжжі, пошкоджено приватний будинок. Також без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль