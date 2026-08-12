УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12483 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Запоріжжя
3 205 8

Знищений вщент: наслідки удару РФ по "Епіцентру" у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У ніч на 12 серпня російські безпілотники знищили торговельний центр мережі "Епіцентр" у Запоріжжі.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як виглядає знищений гіпермаркет

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

атака на Епіцентр в Запоріжжі

Фото: Дмитро Смолієнко

Що передувало

Нагадаємо, що у ніч проти середи, 12 серпня 2026 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами Запоріжжя.

Внаслідок атаки знищено "Епіцентр", пошкоджено приватний будинок. Також без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.

Дивіться також: Нічна атака дронів на Запоріжжя: знищено "Епіцентр", пошкоджено будинок, є знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2300) обстріл (36138) Запорізька область (5150) Епіцентр (42) Запорізький район (783)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 