Знищений вщент: наслідки удару РФ по "Епіцентру" у Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У ніч на 12 серпня російські безпілотники знищили торговельний центр мережі "Епіцентр" у Запоріжжі.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Як виглядає знищений гіпермаркет

Фото: Дмитро Смолієнко

Що передувало

Нагадаємо, що у ніч проти середи, 12 серпня 2026 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами Запоріжжя.

Внаслідок атаки знищено "Епіцентр", пошкоджено приватний будинок. Також без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.

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