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Знищений вщент: наслідки удару РФ по "Епіцентру" у Запоріжжі. ФОТОрепортаж
У ніч на 12 серпня російські безпілотники знищили торговельний центр мережі "Епіцентр" у Запоріжжі.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
Як виглядає знищений гіпермаркет
Фото: Дмитро Смолієнко
Що передувало
Нагадаємо, що у ніч проти середи, 12 серпня 2026 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами Запоріжжя.
Внаслідок атаки знищено "Епіцентр", пошкоджено приватний будинок. Також без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.
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